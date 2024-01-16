В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Банка России Эльвира ...20.09.2022 В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI ...05.09.2012 Коротко о событиях месяца
4-6 сентября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» проходит 13-ая специализированная выставка ...21.06.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» станет официальным авиаперевозчиком международного форума Routes CIS 2012
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» выступит официальным авиаперевозчиком ...17.11.2011 В Екатеринбурге пройдет форум «СТАРТАП»
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. В Екатеринбурге 25–26 ноября пройдет форум «СТАРТАП», в ходе которого бизнесмены смогут ...