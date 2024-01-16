В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах». Об этом информирует пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Программа форума предусматривает более 30 тематических секций, несколько панельных дискуссий, а также мастер-классы, посвященные информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях.



В мероприятии планируется участие руководства Банка России, руководителей федеральных органов власти, топ-менеджеров кредитных и некредитных финансовых организаций, а также ведущих компаний в сфере кибербезопасности.



Среди спикеров глава Банка России Эльвира Набиуллина и председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Место проведения форума — отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург».