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16.01.2024

В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах». Об этом информирует пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Программа форума предусматривает более 30 тематических секций, несколько панельных дискуссий, а также мастер-классы, посвященные информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях.

В мероприятии планируется участие руководства Банка России, руководителей федеральных органов власти, топ-менеджеров кредитных и некредитных финансовых организаций, а также ведущих компаний в сфере кибербезопасности.

Среди спикеров глава Банка России Эльвира Набиуллина и председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Место проведения форума — отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург».
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