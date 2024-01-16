Центр компетенций «Финансы» организует в Екатеринбурге Демо-день по кибербезопасности

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах». ...05.03.2015 В форуме 100+ Forum Russia 2015 в Екатеринбурге примут участие более 2 тыс. профессионалов высотного строительства
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2015. В форуме 100+ Forum Russia 2015 в Екатеринбурге, по предварительным данным, примут ...15.02.2013 Коротко о событиях месяца
16 февраля в 10.00 на горнолыжном комплексе «Гора Долгая» (г.Нижний Тагил) состоятся состязания на Кубок губернатора ...14.02.2013 Коротко о событиях месяца
15 февраля в 10.00 в конференц-зале Детской филармонии пройдет очередное общее собрание членов УПН. 16 февраля в ...20.02.2012 Участники Дней дизайн-менеджера займутся разработкой концепции фирменного стиля НП «Уральский IT-кластер»
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2012. В Екатеринбурге в рамках празднования Дней дизайн-менеджера, которое пройдет 25–26 ...