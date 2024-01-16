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Центр компетенций «Финансы» организует в Екатеринбурге Демо-день по кибербезопасности

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Финансы» организует в Екатеринбурге Демо-день по кибербезопасности в финансах. Мероприятие пройдет 21 февраля на площадке МТС Live Hall в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». Вход бесплатный. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

В мероприятии примут участие российские разработчики, вендоры и стартапы, которые представят перспективные решения для финансовой отрасли. Также банками и другими финансовыми организациями будут представлены кейсы по импортозамещению технологий и IT-продуктов и их масштабированию. Мероприятие позволит провести обмен опытом и поддержать реализацию и внедрение отечественных IT-решений для финансовой отрасли.

Зарегистрировавшиеся гости смогут также посетить третий день Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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