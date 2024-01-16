Центр компетенций «Финансы» организует в Екатеринбурге Демо-день по кибербезопасности

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УрБК, Екатеринбург, 05.03.2015. В форуме 100+ Forum Russia 2015 в Екатеринбурге, по предварительным данным, примут ...

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Участники Дней дизайн-менеджера займутся разработкой концепции фирменного стиля НП «Уральский IT-кластер»

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