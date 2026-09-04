ЕВРАЗ КГОК ввел в эксплуатацию три карьерных самосвала БелАЗ

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) ввел в эксплуатацию три карьерных самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 т, две передвижные сварочные мастерские и 24 мачтовых осветителя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая техника предназначена для повышения производительности труда и обеспечения устойчивой работы горнодобывающего комплекса. Самосвалы оснащены системой стабилизации динамического тормоза для устойчивого движения на спусках, цифровой диспетчеризацией, камерами кругового обзора и системой контроля состояния водителя.

Передвижные сварочные мастерские на базе шасси «Урал» предназначены для оперативного устранения дефектов герметичности пульпопроводов цеха хвостового хозяйства. Каждая машина оборудована сварочными аппаратами, электроинструментом, двумя генераторами и отделением для кислородных баллонов.

Использование мастерских позволило сократить время доставки ремонтных бригад к месту работ с полутора-двух часов до 10-15 минут. Это повышает эффективность ремонтов и позволяет сокращать простои технологических линий по перекачке пульпы. Модернизация ремонтного направления проводится в рамках программы «ЕВРАЗ Эволюция».

Кроме того, на удаленных участках карьеров развернуты 24 передвижных мачтовых осветителя. Они работают от дизель-генераторов или подключаются к стационарной электросети. Развертывание оборудования занимает 15-20 минут.

В компании отмечают, что новые осветители обеспечивают большую зону освещения по сравнению с использованием специальной техники с осветительными приборами. Это позволяет улучшить условия труда и повысить безопасность работ в темное время суток.

Программа обновления ЕВРАЗ КГОК будет продолжена в 2027 году. Компания планирует поставить еще один 240-тонный самосвал, построить два рудоперегрузочных пункта и создать станцию обслуживания карьерной техники.

Модернизация инфраструктуры и расширение парка связаны с плановым ростом производственных показателей по добыче руды.