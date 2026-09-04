ЦБ впервые за несколько лет зафиксировал заметный рост количества банкоматов

УрБК, Москва, 04.09.2026. Во II квартале во всех федеральных округах банки наращивали парк банкоматов. Об этом говорится в обзоре регулятора за II квартал 2026 года, посвященном развитию национальной платежной системы.

Рост количества банкоматов зафиксирован впервые за несколько лет, уточняют авторы обзора. На конец II квартала инфраструктура для приема платежей включала 132,9 тыс. банкоматов и 5,4 млн POS-терминалов. По сравнению с I кварталом количество банкоматов выросло на 1,9%, а POS-терминалов — на 0,2% (в I квартале по сравнению с IV кварталом 2025 года количество банкоматов сократилось на 1,2%, а POS-терминалов увеличилось на 0,7%). Лидерами по количеству банкоматов и POS-терминалов на 1 тыс. жителей стали Центральный и Северо-западный федеральные округа.

Во II квартале по сравнению с предыдущим количество банкоматов увеличивалось во всех федеральных округах, причем наиболее значительный рост зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — на 3,7%. Что касается POS-терминалов, их прирост наблюдался только в Южном федеральном округе (ЮФО) — на 1,6%, в Центральном федеральном округе (ЦФО) — на 1,1% и в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — на 0,03%. Самое заметное сокращение числа POS-терминалов (на 2%) зафиксировано в СЗФО.

При этом доля снятия наличных с использованием платежных карт в общем количестве операций клиентов остается на прежнем уровне (1% по количеству и 10% по объему). Это свидетельствует о техническом переоснащении платежной инфраструктуры: банкоматы все чаще используются для совершения безналичных операций, говорится в документе.

В июле ЦБ зафиксировал максимальное с начала года увеличение объема наличных денег в обращении — показатель вырос на 643,4 млрд руб., что составило относительно июня 43,1%. Регулятор объяснил увеличение спроса на наличные с адаптацией граждан к изменениям в налоговом законодательстве и отключениями мобильного интернета по всей стране.