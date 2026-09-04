Треть потребительских расходов свердловчан в 2025 году пришлась на питание

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Жители Свердловской области в 2025 году тратили на питание треть всех потребительских расходов — в среднем 33% на одного члена домашнего хозяйства. Это следует из данных Свердловскстата.

В городской местности доля расходов на питание составляла 31,6%, в сельской — 47,1%. В денежном выражении жители региона тратили на питание, включая питание вне дома, в среднем 12,6 тыс. руб. в месяц на одного члена домашнего хозяйства.

В городах расходы на питание достигали 12,8 тыс. руб. в месяц, в сельской местности — 11,3 тыс. руб. Наибольшую долю в стоимости питания домохозяйств занимали мясо и мясопродукты — 29,2% в городской местности и 29,4% в сельской.

В городах на молочные продукты и яйца приходилось 18% стоимости питания, на хлебные продукты — 13%, овощи и бахчевые — 11,9%, фрукты и ягоды — 10%. В сельской местности эти показатели составляли 17,3%, 14%, 12,6% и 7,8% соответственно. Данные получены по результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за 2025 год.