ГлавнаяНовости
Сегодня12:20

Годовая инфляция в РФ на 31 августа ускорилась до 6,32%

УрБК, Москва, 03.09.2026. Годовая инфляция в РФ на 31 августа ускорилась до 6,32% с 5,98% на конец июля. Точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября.

По данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ с 25 по 31 августа составило 0,01% после роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен.

За период с 1 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,08%. С начала года к 31 августа цены выросли на 4,67%.

Плодоовощная продукция с 25 по 31 августа подешевела на 1,7% после снижения цен на 1,9% неделей ранее. В том числе капуста упала в цене на 4,2%, картофель — на 4,0%, морковь — на 3,6%, свекла и лук — на 3,3%, помидоры — на 1,1%, яблоки — на 1,0% и бананы — на 0,3%. Выросли цены на огурцы — на 0,2%.

Подорожали за неделю сахарный песок — на 0,9%, крупа гречневая и яйца куриные — на 0,6%, пшено — на 0,5%, рыба мороженая неразделанная — на 0,4%, мясо кур — на 0,3%.

Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России — на 6,2%. Одновременно цена поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 4,3%, отчиталось ведомство.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
20 августа 202611:30

Дефляция в РФ сохраняется третью неделю подряд

УрБК, Москва, 20.08.2026. С 11 по 17 августа 2026 года потребительские цены в России снизились на 0,02 % — это третья подряд неделя дефляции: неделей ранее (с 4 по 10 августа) снижение составило 0,06%, а в период с 28 июля по 3 августа — 0,02%. С начала месяца к 17 августа цены опустились на 0,08%, при этом с начала года рост цен достиг 4,67%, сообщил Росстат. Основной вклад в дефляцию вносит сезонное удешевление плодоовощной продукции: за неделю с 11 по 17 августа ее стоимость снизилась на 2,1% после падения на 1,1% неделей ранее. Наиболее заметно подешевели капуста (на 5,4%), картофель (на
27 августа 202611:30

Инфляция в России за неделю составила 0,01%

УрБК, Москва, 27.08.2026. Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен. Об этом говорится в материалах Росстата. С начала месяца потребительские цены к 24 августа уменьшились на 0,07%, с начала года цены выросли на 4,68%. Годовая инфляция на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа (на конец июля годовая инфляция составляла 5,98%), по расчетам ЦБ, и поднялась до 6,23% на 24 августа с 6,13% на 17 августа, по методике расчета Минэкономразвития. Плодоовощная продукция с 18 по 24 августа подешевела на 1,9% после снижения цен на
16 октября 202511:30

В России ускорился рост цен на плодоовощную продукцию

УрБК, Москва, 16.10.2025. С 7 по 13 октября 2023 года в России зафиксировано повышение цен на плодоовощную продукцию на 1,6%, что следует из данных Росстата. Рост цен ускорился по сравнению с предыдущей неделей, когда он составил 1,1%. Все виды продукции, отслеживаемые Росстатом, подорожали, за исключением яблок и моркови. Помидоры подорожали на 5,8% (неделей ранее рост составил 8,1%), огурцы — на 4,1% (неделей ранее наблюдалось снижение на 0,1%), капуста — на 1,1% (неделей ранее цена выросла на 0,1%), картофель — на 1% (цена осталась неизменной), бананы — на 0,9% (неделей ранее наблюдался
11 июня 202611:30

В России за неделю подорожали огурцы, лук и картофель

УрБК, Москва, 11.06.2026. В России со 2 по 8 июня лидерами подорожания среди продовольственных товаров стали огурцы, лук и картофель. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Огурцы прибавили в цене 11,2%, лук репчатый подорожал на 5,1%, картофель — на 4,1%. Также выросли цены на капусту (+2,5%), морковь (+2,4%), свеклу (+2,3%) и помидоры (+0,6%). Снизились цены на яблоки (-0,3%) и бананы (-0,2%). Среди других продуктов заметнее всего подешевели куриные яйца — на 1,8%. Масло сливочное стало дешевле на 0,4%, вареные колбасы, сыры и соль — на 0,3%, свинина,