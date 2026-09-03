УрБК, Москва, 03.09.2026. Годовая инфляция в РФ на 31 августа ускорилась до 6,32% с 5,98% на конец июля. Точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября.

По данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ с 25 по 31 августа составило 0,01% после роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен.

За период с 1 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,08%. С начала года к 31 августа цены выросли на 4,67%.

Плодоовощная продукция с 25 по 31 августа подешевела на 1,7% после снижения цен на 1,9% неделей ранее. В том числе капуста упала в цене на 4,2%, картофель — на 4,0%, морковь — на 3,6%, свекла и лук — на 3,3%, помидоры — на 1,1%, яблоки — на 1,0% и бананы — на 0,3%. Выросли цены на огурцы — на 0,2%.

Подорожали за неделю сахарный песок — на 0,9%, крупа гречневая и яйца куриные — на 0,6%, пшено — на 0,5%, рыба мороженая неразделанная — на 0,4%, мясо кур — на 0,3%.

Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России — на 6,2%. Одновременно цена поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 4,3%, отчиталось ведомство.