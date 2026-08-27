Инфляция в России за неделю составила 0,01%

УрБК, Москва, 27.08.2026. Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен. Об этом говорится в материалах Росстата.

С начала месяца потребительские цены к 24 августа уменьшились на 0,07%, с начала года цены выросли на 4,68%. Годовая инфляция на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа (на конец июля годовая инфляция составляла 5,98%), по расчетам ЦБ, и поднялась до 6,23% на 24 августа с 6,13% на 17 августа, по методике расчета Минэкономразвития.

Плодоовощная продукция с 18 по 24 августа подешевела на 1,9% после снижения цен на 2,1% неделей ранее. В том числе капуста упала в цене на 4,6%, картофель — на 4,2%, морковь — на 3,8%, помидоры — на 3,1%. Выросли цены на огурцы — на 2,4%. Подорожали за неделю сахарный песок — на 1,6%, крупа гречневая — на 1,1%, пшено — на 0,7%, мясо кур и рыба мороженая — на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны — на 0,9%. Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России — на 6,2%.

Цены на бензин с 18 по 24 августа поднялись на 0,89% после роста на 0,51% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 19,38%), на дизельное топливо снизились на 0,03% после сокращения на 0,42% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 18,37% больше), отчиталось ведомство.