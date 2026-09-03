Аналитики оценили ежегодные потери банков от введения цифрового рубля в 100 млрд рублей

УрБК, Москва, 03.09.2026. Внедрение цифрового рубля может привести к потере российскими банками более 100 млрд руб. комиссионных доходов ежегодно из-за сокращения эквайринговых операций по картам. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

«Несмотря на то что банки смогут частично компенсировать выпадающие доходы получением платежей от оператора системы, снижение может составить более 100 млрд руб. ежегодно», — оценивают авторы исследования. Такой объем потерь прогнозируется при достижении цифровым рублем доли в 14% от общего объема безналичных расчетов.

Кроме того, потенциальный отток средств граждан из банков может составить не менее 10% за пять лет, отмечается в исследовании. Это «увеличит стоимость фондирования и будет оказывать давление на процентную маржу». По данным ЦБ, на 1 июля 2026 года объем средств граждан на счетах превышал 67 трлн руб. Таким образом, отток может составить 1–1,5 трлн руб. в год.

С 1 сентября системно значимые банки и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, должны предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. Крупные торговые сети также должны принимать их к оплате. В отличие от безналичных рублей, цифровая валюта хранится на платформе Банка России.

В НРА рассматривают три сценария развития цифрового рубля. Через пять–семь лет его доля в безналичных расчетах может составить 5–30%, при этом наиболее вероятным аналитики считают базовый сценарий с долей 15–24%.

В крупных банках при этом не ожидают существенного влияния цифрового рубля на ликвидность в ближайшее время. «Переводы в цифровом рубле на первом этапе будут в ограниченном объеме, это новый инструмент для физических и юридических лиц», — заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов также считает, что в первые год-два потери комиссионных доходов банков вряд ли будут существенными из-за небольших объемов операций в цифровых рублях. При этом перевод на цифровые рубли выплат бюджетникам и пенсионерам может существенно усилить влияние на банки. «Для банков это будет не просто чувствительно, а крайне болезненно», — считает эксперт.