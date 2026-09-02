Денис Паслер поручил усилить меры безопасности во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил усилить меры безопасности на критически важных объектах региона. Соответствующее поручение он дал по итогам заседания областной антитеррористической комиссии.

Одной из основных тем заседания стала безопасность во время Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге 11–17 сентября.

«Фестиваль молодежи — важнейшее мероприятие, к которому будет приковано внимание миллионов людей по всему миру. Уже выполнена серьезная подготовительная работа. Задача ведомств, вовлеченных в организацию и проведение этого масштабного события, — сделать все необходимое для обеспечения комплексной безопасности в дни мероприятия», — сказал Денис Паслер.

Также участники заседания обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса Свердловской области к отопительному сезону. По данным регионального МинЖКХ, в муниципалитетах и коммунальных организациях сформирован запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварий на объектах и сетях в объеме 98,6% от плана.

К началу отопительного сезона подготовлено 976 аварийных бригад общей численностью около 5 тыс. человек. В их распоряжении находится более 1,4 тыс. единиц специальной техники.