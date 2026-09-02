«МегаФон» впервые выпустил пауэрбанки с поддержкой Qi2

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. «МегаФон» впервые внедрил поддержку стандарта беспроводной зарядки нового поколения Qi2 в фирменные внешние аккумуляторы StellarWay. Новые пауэрбанки уже доступны в салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и «Yota», а также в интернет-магазине оператора.

В линейку вошли модели емкостью 5 тыс. и 10 тыс. мА·ч в черном и розовом цветах. Устройства поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и проводную зарядку через USB-C по технологии Power Delivery мощностью до 20 Вт.

Технология Qi2 обеспечивает магнитное совмещение зарядных катушек смартфона и аккумулятора. Пауэрбанк автоматически фиксируется в оптимальном положении и остается закрепленным на корпусе смартфона во время зарядки.

Для устройств без встроенного магнитного крепления может потребоваться совместимый магнитный чехол. При этом смартфон должен поддерживать беспроводную зарядку.

«При развитии линейки StellarWay мы ориентируемся прежде всего на практическую пользу устройств и внедряем современные технологии, которые упрощают активную жизнь современного пользователя. Более того, внешние аккумуляторы прошли внутреннее тестирование специалистами «МегаФона» на собственном оборудовании, в ходе которого мы проверили безопасность и стабильность зарядки в разных условиях», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.