В Свердловской области завершены работы по защите трассы от паводка

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2026. Дорожники завершают капитальный ремонт 9-километрового участка трассы Нижняя Салда — Алапаевск в Свердловской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комплекс работ позволил надежно защитить дорожное полотно от затопления на сложных заболоченных территориях, сообщает департамент информационной политики региона.

Для исключения риска подтоплений инженеры приняли решение поднять уровень дороги на один метр и полностью перестроить систему водоотведения. В ходе ремонта специалисты разобрали существующую насыпь на глубину до двух метров, после чего тщательно укрепили основание и уложили новые слои щебня.

Инфраструктура участка также была модернизирована: смонтированы новые водопропускные трубы, а кюветы укреплены бетонными плитами. На одном из наиболее уязвимых участков сооружен быстроток, который позволяет безопасно и эффективно отводить большие объемы воды во время паводков и сильных осадков.

«Только в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом строительном сезоне будут приведены в нормативное состояние 36 участков дорог протяженностью 220 километров», — написал Денис Паслер в социальных сетях.