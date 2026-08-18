В Свердловской области начали вводить первые отремонтированные в 2026 году дороги

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. В Свердловской области специалисты управления автомобильных дорог приступили к приемке первых участков региональной сети, отремонтированных в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Завершили ремонт нескольких ключевых участков региональных автодорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Готов двухкилометровый отрезок автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Новолялинском муниципальном округе. Здесь проведен полный цикл ремонтных работ: обустроено дорожное полотно, обновлена гидротехническая инфраструктура, оборудованы элементы безопасности дороги — сигнальные столбики, светоотражающая разметка», — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Акт приемки подписан для участка Серовского тракта с 284-го по 286-й км. На нем заменили старое дорожное покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои полотна, укрепили русла водопропускных канав, восстановили железобетонную водопропускную трубу и ее откосы. Работы проводились без полного ограничения движения.

Финальный контроль подтвердил соответствие выполненных работ нормативным требованиям. Гарантийный срок на нижний и верхний слои дорожной одежды составляет пять лет, на водопропускные трубы — шесть лет.

В Красноуфимском муниципальном округе готовы к вводу два участка дороги Красноуфимск — Месягутово общей протяженностью 10 км — между 65-м и 73-м, а также 83-м и 85-м км.

В Тугулымском муниципальном округе завершается ремонт трех участков дороги Трошково — Зубково: между 7-м и 8-м км, а также на 10-м и 11-м км.

«Только в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом строительном сезоне будут приведены в нормативное состояние 36 участков дорог протяженностью 220 км», — напомнил Д. Паслер.