В Свердловской области стартовал прием заявок на конкурс инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2026. Муниципалитеты Свердловской области начали прием заявок на участие в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования для их реализации в 2027 году. Подать документы в министерство экономики, инвестиций и территориального развития региона можно до 16 октября включительно, сообщает департамент информационной политики региона.

Размер субсидии из областного бюджета на реализацию проектов жителей может достигать 5 млн рублей. Доля регионального финансирования составляет до 70% от общей стоимости проекта. Оставшаяся часть формируется за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. При этом вклад самих жителей должен составлять не менее 5% от стоимости проекта (для сельских территорий – от 2%), а юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить не менее 10% финансирования.

«Инициативное бюджетирование дает жителям возможность напрямую участвовать в развитии своих городов и сел. За 10 лет реализации программы на Среднем Урале поддержано порядка 500 проектов в более чем 200 населенных пунктах. Люди лучше знают, какие изменения необходимы их территории сегодня, и предлагают конкретные решения. Задача региональной власти – поддержать эти идеи и помочь воплотить востребованные проекты в жизнь», — отмечал значимость программы для развития территорий губернатор Свердловской области Денис Паслер.