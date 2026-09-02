ГлавнаяНовости
Сегодня13:34

В Свердловской области стартовал прием заявок на конкурс инициативного бюджетирования

Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2026. Муниципалитеты Свердловской области начали прием заявок на участие в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования для их реализации в 2027 году. Подать документы в министерство экономики, инвестиций и территориального развития региона можно до 16 октября включительно, сообщает департамент информационной политики региона.

Размер субсидии из областного бюджета на реализацию проектов жителей может достигать 5 млн рублей. Доля регионального финансирования составляет до 70% от общей стоимости проекта. Оставшаяся часть формируется за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. При этом вклад самих жителей должен составлять не менее 5% от стоимости проекта (для сельских территорий – от 2%), а юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить не менее 10% финансирования.

«Инициативное бюджетирование дает жителям возможность напрямую участвовать в развитии своих городов и сел. За 10 лет реализации программы на Среднем Урале поддержано порядка 500 проектов в более чем 200 населенных пунктах. Люди лучше знают, какие изменения необходимы их территории сегодня, и предлагают конкретные решения. Задача региональной власти – поддержать эти идеи и помочь воплотить востребованные проекты в жизнь», — отмечал значимость программы для развития территорий губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
24 июня 202416:44

В Екатеринбурге четыре проекта горожан победили в конкурсе инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге подвели итоги очередного городского конкурса инициативного бюджетирования. Всего для участия в проекте было отобрано 13 предложений горожан, из них победили четыре проекта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Большая часть проектов, предложенных горожанами, была направлена на приобретение оборудования и оснащение муниципальных учреждений, в том числе в сфере культуры, образования, молодежной политики и спорта. Победителями признаны проекты по организации мини-футбольного поля и беговой дорожки для занятий спортом на
29 июня 202316:44

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 66 млн рублей на субсидирование проектов инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе инициативного бюджетирования, в 2023 году пойдет более 66 млн руб. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвшев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала. В 2023 году на региональный конкурс поступило 125 заявок, что на 40% превышает результат прошлого года. О своем участии заявили жители 48 муниципалитетов, в том числе от 17 заявки поданы впервые. В результате отбора комиссия одобрила 86 проектов в 43 муниципалитетах. Они будут реализованы в