Первокурсники колледжа технологий и предпринимательства познакомились с работой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Первокурсники Уральского колледжа технологий и предпринимательства (УКТП) познакомились 1 сентября с опорным работодателем строительного кластера федерального проекта «Профессионалитет» — девелопером «Атомстройкомплекс».

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» сообщили, что строительный холдинг ежегодно участвует в торжественной линейке участника кластера — Уральского колледжа технологий и предпринимательства. «Больше двух десятков лет строительный холдинг активно участвует в подготовке молодых кадров для строительной отрасли: вносит вклад в обновление материальной базы колледжа, принимает студентов на производственную практику, организовывает для них экскурсии и кейс-чемпионаты. После получения диплома у выпускников есть возможность трудоустроиться на строительные и производственные предприятия холдинга», — сообщили в пресс-службе.

«Перед нами стоит задача не только дать профессиональное образование, но и трудоустроить вас, – обратился к студентам директор колледжа Николай Доронин. – Поэтому мы активно развиваем партнерство с предприятиями, которые системно инвестируют свои ресурсы в подготовку кадров, заинтересованы в том, чтобы к ним приходили не только качественно подготовленные, но и замотивированные, увлеченные своим делом молодые специалисты. Сегодня в числе наших индустриальных партнеров – передовые предприятия Свердловской области, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Первый замдиректора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов пожелал студентам интересной учебы. «Вы встали на путь созидания, чтобы своими руками строить дома, школы, садики — это выбор, достойный уважения. Какие бы гениальные идеи не придумывали архитекторы, без людей, которые могут воплотить их своими руками, они так и останутся всего лишь проектами. А без людей, которые умеют правильно обслуживать построенное здание, эти проекты, к сожалению, не смогут принести пользу людям. В 2026 году специалисты с золотыми руками, современным мышлением – на вес золота. Я уверен, что по окончании колледжа вы будете востребованы в профессии», — сказал Д. Хватов.