Суд обязал администрацию Североуральска установить освещение дороги

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Суд обязал администрацию Североуральска установить стационарное освещение на участке автомобильной дороги в жилом районе Южный. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

На отрезке дороги от ул. Загородной до ул. Горняков отсутствует освещение, несмотря на требования ГОСТа. Администрация города в ходе рассмотрения дела ссылалась на отсутствие средств для проведения необходимых работ.

Суд не принял этот довод и обязал муниципалитет обеспечить установку и ввод в эксплуатацию объектов стационарного освещения.

«Согласно решению суда, администрация обязана в срок до 30 июня 2027 года обеспечить выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию объектов стационарного освещения на отрезке от улицы Загородной до улицы Горняков», — говорится в сообщении пресс-службы судов региона.