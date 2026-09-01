ЦБ планирует перейти к новым срокам применения ключевой ставки в начале 2027 года

УрБК, Москва, 01.09.2026. Банк России планирует перейти к новым срокам применения ключевой ставки в начале 2027 года. Это следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики регулятора на 2027-2029 годы.

Согласно положению проекта, заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по‑прежнему проводиться по пятницам. Однако ключевая ставка, в случае изменения, будет действовать не с понедельника, а с ближайшей среды — в день расчетов по недельным аукционам Банка России.

«Это полностью нейтрализует желание банков варьировать свою стратегию усреднения, в течение периода усреднения, в зависимости от своих ожиданий по поводу решения по ставки, которое вступает в силу в середине периода усреднения. Это то, что сильно создает дополнительную волатильность на денежном рынке. Особенно, когда на рынке присутствуют ожидания значительного изменения ключевой ставки на ближайшем заседании», — пояснил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.