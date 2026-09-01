ГлавнаяНовости
Вчера15:24

Автомобильные путешествия «на одном баке» получили распространение в России

УрБК, Москва, 01.09.2026. Автомобильные путешествия «на одном баке», во время которых туристам не требуется заправляться в пути, получили распространение в России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, туристы стали активнее выбирать поездки, которые позволяют уложиться в заранее определенный бюджет. В том числе путешественники сокращают продолжительность отдыха и выбирают направления в своем или соседнем регионе.

«В «Алеан» и «Мультитуре» отмечают еще одну тенденцию — туристы чаще выбирают отели и санатории в своем или соседнем регионе. У автопутешественников появился даже термин «поездка одного бака» — маршрут туда и обратно без необходимости заправляться», — говорится в сообщении АТОР.

При этом спрос на организованные туры по России на осень пока остается ниже прошлогоднего. По оценке ассоциации, в среднем он отстает от показателей 2025 года на 22%.

К концу августа крупнейшие туроператоры внутреннего туризма реализовали в среднем около 67% предложений на сентябрь и октябрь. В АТОР считают, что поздние бронирования и акции могут позволить сократить отставание от прошлогодних показателей к концу бархатного сезона до 15–17%.

Около половины всех организованных туров на сентябрь и октябрь приходится на Черноморское побережье. При этом главным исключением на фоне общего снижения спроса стала Анапа: к концу августа число бронирований туров с заездами в сентябре и октябре на курорт почти вдвое превысило показатель прошлого года.

Еще одной тенденцией рынка стало увеличение спроса на отдых внутри своего региона или в ближайших субъектах. Такой формат позволяет туристам сократить расходы на дорогу и продолжительность поездки.

В АТОР отмечают, что изменение потребительских предпочтений происходит на фоне стремления туристов контролировать бюджет поездки. В этих условиях автомобильные маршруты, не требующие дозаправки по пути, становятся одним из вариантов экономии расходов на путешествие.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
17 августа 202615:34

Горящие туры в Турцию на осень фактически исчезли

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Горящие туры в Турцию на осень фактически исчезли из-за высокого спроса, который привел к росту цен и сокращению доступных мест в отелях и на чартерных рейсах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Можно констатировать, что «горящие туры в Турцию» исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: «гореть» попросту нечему», — говорится в сообщении. Сравнение цен на десятидневные туры для двух взрослых с вылетом из Москвы в
25 сентября 202515:34

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются