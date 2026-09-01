Автомобильные путешествия «на одном баке» получили распространение в России

УрБК, Москва, 01.09.2026. Автомобильные путешествия «на одном баке», во время которых туристам не требуется заправляться в пути, получили распространение в России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, туристы стали активнее выбирать поездки, которые позволяют уложиться в заранее определенный бюджет. В том числе путешественники сокращают продолжительность отдыха и выбирают направления в своем или соседнем регионе.

«В «Алеан» и «Мультитуре» отмечают еще одну тенденцию — туристы чаще выбирают отели и санатории в своем или соседнем регионе. У автопутешественников появился даже термин «поездка одного бака» — маршрут туда и обратно без необходимости заправляться», — говорится в сообщении АТОР.

При этом спрос на организованные туры по России на осень пока остается ниже прошлогоднего. По оценке ассоциации, в среднем он отстает от показателей 2025 года на 22%.

К концу августа крупнейшие туроператоры внутреннего туризма реализовали в среднем около 67% предложений на сентябрь и октябрь. В АТОР считают, что поздние бронирования и акции могут позволить сократить отставание от прошлогодних показателей к концу бархатного сезона до 15–17%.

Около половины всех организованных туров на сентябрь и октябрь приходится на Черноморское побережье. При этом главным исключением на фоне общего снижения спроса стала Анапа: к концу августа число бронирований туров с заездами в сентябре и октябре на курорт почти вдвое превысило показатель прошлого года.

Еще одной тенденцией рынка стало увеличение спроса на отдых внутри своего региона или в ближайших субъектах. Такой формат позволяет туристам сократить расходы на дорогу и продолжительность поездки.

В АТОР отмечают, что изменение потребительских предпочтений происходит на фоне стремления туристов контролировать бюджет поездки. В этих условиях автомобильные маршруты, не требующие дозаправки по пути, становятся одним из вариантов экономии расходов на путешествие.