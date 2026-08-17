УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Горящие туры в Турцию на осень фактически исчезли из-за высокого спроса, который привел к росту цен и сокращению доступных мест в отелях и на чартерных рейсах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Можно констатировать, что «горящие туры в Турцию» исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: «гореть» попросту нечему», — говорится в сообщении.

Сравнение цен на десятидневные туры для двух взрослых с вылетом из Москвы в середине сентября показало, что в августе они были примерно на 20% дороже, чем в апреле и мае. В отдельных популярных отелях рост цен составил 40% и более.

По расчетам АТОР, при раннем бронировании в середине апреля пара могла сэкономить по сравнению с покупкой тура в середине августа от 13–32 тыс. руб. при размещении в бюджетных отелях. Для гостиниц категории 4–5 звезд экономия могла составить до 115–490 тыс. руб. в премиальном сегменте, в люксовом — 57–100 тыс. руб.

На рост цен повлияли увеличение спроса и изменение курса евро. С середины июля европейская валюта подорожала к рублю на 10,7%, отмечает АТОР. При этом стоимость ряда туров выросла сильнее, что ассоциация связывает с высокой загрузкой отелей. В июле турпоток россиян в Анталью увеличился на 7% в годовом выражении, а туроператоры сообщили о росте бронирований на август и сентябрь.

Октябрьские туры в Турцию в середине августа стоили в среднем на 15–20% дешевле сентябрьских. В люксовом сегменте разница достигала 30%. По данным АТОР, октябрь является наиболее бюджетным месяцем пляжного сезона.

Ассоциация не рекомендует рассчитывать на снижение стоимости туров по мере приближения даты поездки. В 2026 году программы туроператоров на турецком направлении не имеют избытка мест, поэтому цены растут по мере сокращения доступного предложения.

Турция остается одним из наиболее доступных массовых пляжных направлений для россиян. В конце июня — начале июля тур на двоих на 10 ночей с вылетом из Москвы и питанием по системе «все включено» стоил от 130–140 тыс. руб., по данным АТОР.

По данным Coral Travel, недельный тур в Турцию на двоих в этот период начинался от 108 тыс. руб., а средняя стоимость составляла около 200 тыс. руб. У Anex недельные туры в Мармарис начинались от 38 тыс. руб. на человека.