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В Госдуме заявили об отсутствии интереса части банков к цифровому рублю

УрБК, Москва, 01.09.2026. Отдельные кредитно-финансовые организации не заинтересованы в цифровом рубле. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в колонке для ТАСС. 

К таким организациям относятся банки с крупным карточным и эквайринговым бизнесом и небольшие банки, для которых затраты на внедрение значимы, а масштаб операций пока невелик. «Но цифровой рубль не исключает банки из расчетов: они остаются каналом доступа к платформе для клиента и участниками новой платежной инфраструктуры. Также это платежные посредники — платежные агрегаторы, интернет-эквайеры и процессинговые компании, небанковские расчетные и платежные сервисы, если их бизнес строится преимущественно на комиссии за проведение карточной транзакции», — рассказал А. Аксаков.

Он добавил, что в перспективе банки смогут зарабатывать на платформе коммерческих смарт-контрактов, а платежным посредникам придется адаптировать платежную архитектуру, интегрировать цифровой рубль через банки-партнеры и менять тарификацию.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина 19 августа сообщала, что не готовы к запуску новой национальной валюты с 1 сентября три российских банка.

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Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа
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