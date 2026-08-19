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Не готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября три российских банка

УрБК, Москва, 19.08.2026. Все 12 системно значимых банков России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. 

Доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить и банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. «Такой статус на сегодня есть еще у девяти кредитных организаций, и большинство из них также давно в пилоте и будут готовы к осени», — подчеркнула она.

Однако некоторые банки признались значимыми на платежном рынке только в феврале этого года — им может потребоваться больше времени для настройки своих систем. «Речь идет о трех банках. Мы окажем им необходимую помощь, чтобы они завершили подключение до конца года», — сказала А. Бакина.

Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, «Дом.РФ». Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются «Россия», «Санкт-Петербург», «Цифра банк», ТКБ, «Русский стандарт», «Ак Барс банк», «Яндекс банк», «Озон банк» и НКО «Мобильная карта».

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Операции с ним пока доступны только участникам пилота.

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