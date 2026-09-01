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Индекс PMI обрабатывающих отраслей в августе снизился до 48,8 пункта

УрБК, Москва, 01.09.2026. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2026 года снизился до 48,8 пункта. Об этом говорится в исследовании S&P Global.

В июле это значение составляло 50,7 пункта. Авторы исследования уточняют, что последние данные указали на первое за три месяца ухудшение операционных условий в секторе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня — на снижение.

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