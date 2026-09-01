ЕВРАЗ поздравил первоклассников из семей сотрудников с Днем знаний

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. ЕВРАЗ поздравил семьи сотрудников, чьи дети в этом году впервые пошли в школу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первоклассникам подготовили наборы с энциклопедией «Занимательная математика», конструктором, пеналом, сумкой для обуви и ковриком для уроков труда. Также школьники получат книгу «Сказки ЕВРАЗа», которая рассказывает о металлургическом производстве и профессиях родителей.

В рамках традиционной акции ко Дню знаний в Нижнем Тагиле состоится Бал первоклассников. В Новокузнецке для детей проведут концерты на сценах Театра металлургов и Культурного центра ЕВРАЗ ЗСМК.

«Вручать нужные и душевные подарки ко Дню знаний – добрая традиция компании, позволяющая разделить радостные моменты жизни наших сотрудников и помочь родителям подготовить детей к учебному году. Для ЕВРАЗа, уделяющего большое внимание развитию профессионального инженерного образования, это ещё и возможность привить ребятам интерес к точным наукам», – прокомментировал директор ЕВРАЗа по социальной политике Сергей Ярославлев.