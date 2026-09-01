Горно-обогатительное производство ММК 1 сентября отмечает 95-летний юбилей

УрБК, Магнитогорск, 01.09.2026. Одно из ключевых подразделений Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») — горно-обогатительное производство (ГОП) — 1 сентября отмечает юбилей — 95 лет.

В пресс-службе комбината сообщили, что за 95 лет непрерывных горных работ в карьерах ГОП добыто 662 млн т железной руды. История первого передела Магнитки началась в мае 1929 года с горнодобывающих работ на горе Магнитной, а также последующего освоения Агаповского месторождения по добыче известняка и доломита. Исторической вехой для предприятия стало 1 сентября 1931 года, когда было учреждено горное управление.

Сегодня ГОП ММК — высокотехнологичный промышленный комплекс, обеспечивающий качественным сырьем доменный и сталеплавильный цехи комбината. В современную структуру подразделения входят цех «Рудник», рудообогатительные фабрики, аглоцех, дробильно-обжиговый цех (ДОЦ) и цех подготовки аглошихты (ЦПАШ). Важнейшим этапом в современной истории ГОП стал ввод в эксплуатацию аглофабрики № 5, в открытии которой принимал участие президент России Владимир Путин. В работе фабрики использованы лучшие доступные технологии, включая оснащение высокоэффективными природоохранными объектами. Это позволило полностью вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрику № 4, снизить экологическую нагрузку комбината и значительно улучшить условия труда работников. В 2025 году на аглофабрике № 5 произвели около 5 млн т агломерата.

«Коллектив горно-обогатительного производства ММК хранит традиции ветеранов-первопроходцев. Предприятие внедряет передовые технологии, минимизирующие техногенное воздействие на окружающую среду и гарантирующие стабильность всей технологической цепочки Магнитогорского металлургического комбината», — рассказали в пресс-службе.