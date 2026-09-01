Эксперты прогнозируют развитие креативных индустрий после запуска цифрового рубля

УрБК, Москва, 01.09.2026. Цифровой рубль привлечет в креативные индустрии потенциальных инвесторов. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) директор по развитию продаж продуктов благосостояния банка ПСБ Максим Быковец на экспертной дискуссии «Мультипликативный эффект креативного бизнеса и социальных инвестиций: развитие территорий и выход на внешние рынки».

«Я думаю, это вполне себе будет хороший, понятный инструмент со временем, после того как рынок станет более прозрачным. Естественно, расширение инфраструктуры и полномасштабная трансформация, которая фактически запущена вместе с этим законом, приведет на рынок новых потенциальных инвесторов», — цитирует эксперта ТАСС.

При этом М. Быковец отметил, что рынок креативных индустрий достаточно специализированный и требует высокой экспертизы. «Я скорее предположу, что здесь нужны специализированные фонды, которые будут управлять портфелем цифровых финансовых активов, выпущенных на те или иные компании, на тех или иных авторов», — пояснил он.

С 1 сентября в России официально войдет в обращение цифровой рубль — третья форма нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Россияне смогут открывать счета в цифровых рублях через приложения своих банков — эту возможность должен предоставить 21 банк, признанный ЦБ значимым на рынке платежных услуг. Среди них все крупные: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и др. Однако владельцы смартфонов на базе iOS пока не смогут открыть кошелек цифрового рубля.