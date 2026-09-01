Екатеринбург занял второе место в России по объему строящегося жилья

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Объем строящегося многоквартирного жилья в России по итогам августа заметно не изменился. Екатеринбург закрепился на втором месте среди крупнейших рынков после Москвы, обогнав Краснодар и Санкт-Петербург. Об этом сообщил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Доля десяти крупнейших городских рынков в общем объеме строительства жилья в России постепенно снижается. Сейчас на них приходится около 40% объема стройки против примерно 43% годом ранее. За последний год объем строящегося жилья вырос в пяти городах из топ-10. В Перми показатель увеличился на 12%, Краснодаре — на 8%, Уфе и Казани — на 5%, Екатеринбурге — на 4%. В то же время в пяти крупнейших рынках объем строительства сократился. В Тюмени снижение составило 17%, Москве — 11%, Санкт-Петербурге — 7%, Новосибирске — 4%, Ростове-на-Дону — 2%.

Снижение объема строительства в Санкт-Петербурге частично компенсируется его ростом в ближайшем пригороде. Однако, по оценке эксперта, этого недостаточно для компенсации падения показателей последних лет.

При этом за пределами 30 крупнейших рынков по объему строящегося жилья остаются два российских города-миллионника — Волгоград с 810 тыс. кв. м и Омск с 765 тыс. кв. м.