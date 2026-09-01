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В Екатеринбурге назначен новый директор департамента потребрынка и услуг
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил новым директором департамента потребительского рынка и услуг Любовь Нишневич. Она приступит к своим обязанностям с 1 сентября 2026 года.
Л. Нишиневич ранее заведовала сектором документационно-правового обеспечения и аудита контрольно-ревизионного управления администрации Екатеринбурга.
Должность главы департамента потребительского рынка вакантна с июня этого года. Тогда Алексей Орлов назначил его руководителя — Максима Чаплыгина — главой Орджоникидзевского района.
Ранее стало известно, что начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков возглавил ЕМУП «Гортранс».