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В Екатеринбурге назначен новый директор департамента потребрынка и услуг

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил новым директором департамента потребительского рынка и услуг Любовь Нишневич. Она приступит к своим обязанностям с 1 сентября 2026 года.

Л. Нишиневич ранее заведовала сектором документационно-правового обеспечения и аудита контрольно-ревизионного управления администрации Екатеринбурга.

Должность главы департамента потребительского рынка вакантна с июня этого года. Тогда Алексей Орлов назначил его руководителя — Максима Чаплыгина — главой Орджоникидзевского района.

Ранее стало известно, что начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков возглавил ЕМУП «Гортранс». 

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Начальник транспортного департамента Екатеринбурга возглавил «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков возглавил ЕМУП «Гортранс». Об этом подтвердил источник УрБК. Игорь Ощепков курировал транспортную сферу Екатеринбурга с 2019 года. На посту руководителя «Гортранса» он сменил Михаила Щипанова, который исполнял обязанности гендиректора предприятия с мая 2026 года. Игорь Ощепков курировал транспортную сферу в горадминистрации с 2019 года. Он окончил Уральский политехнический институт и Уральскую академию госслужбы, служил в МВД с 1985 по 2011