В Екатеринбурге назначен новый директор департамента потребрынка и услуг

Начальник транспортного департамента Екатеринбурга возглавил «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков возглавил ЕМУП «Гортранс». Об этом подтвердил источник УрБК. Игорь Ощепков курировал транспортную сферу Екатеринбурга с 2019 года. На посту руководителя «Гортранса» он сменил Михаила Щипанова, который исполнял обязанности гендиректора предприятия с мая 2026 года. Игорь Ощепков курировал транспортную сферу в горадминистрации с 2019 года. Он окончил Уральский политехнический институт и Уральскую академию госслужбы, служил в МВД с 1985 по 2011