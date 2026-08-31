В Банке России назвали условие резкого повышения ключевой ставки

УрБК, Москва, 31.08.2026. Банк России разработал три альтернативных сценария развития российской экономики, в том числе рисковый, предполагающий резкое ухудшение экономической ситуации. Это следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы», опубликованного на сайте регулятора.

«В дополнение к опубликованному в июле базовому сценарию развития экономики на ближайшие 3 года в проекте представлены три альтернативных сценария — дезинфляционный, проинфляционный и рисковый», — пояснили в ЦБ.

В рамках рискового сценария ключевая ставка может вырасти до 21%. Его реализация предполагает возникновение мирового финансового кризиса, сопоставимого с кризисом 2008 года.

«Для смягчения последствий кризиса в 2027–2028 годах расширяется бюджетная поддержка экономики. Снижение нефтегазовых доходов требует более активного использования средств ФНБ и изменения параметров бюджетного правила. Высокая неопределенность и более высокие процентные ставки существенно сдерживают кредитование: снижается как спрос компаний и населения на кредиты, так и готовность банков их выдавать», — говорится в проекте.

При этом вероятность реализации рискового сценария Банк России оценивает как низкую.

Наиболее благоприятным регулятор считает дезинфляционный сценарий. При его реализации инфляция уже в 2027 году может снизиться до 3%.

Такой сценарий возможен при более эффективном распределении ресурсов в экономике, внедрении новых технологий и освоении ранее сделанных инвестиций.