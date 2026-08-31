Большинство жителей Екатеринбурга не считают уральскую столицу технологичной

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Почти три четверти жителей Екатеринбурга считают город современным, однако более половины горожан не готовы назвать его технологичным. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Исследование, посвященное развитию городов, провел государственный центр ВЦИОМ. Жителей мегаполисов просили оценить их по нескольким критериям.

По данным опроса, 72% жителей Екатеринбурга считают город современным, 26% придерживаются противоположного мнения. Такие же оценки своему городу дали жители Санкт-Петербурга.

Инновационным Екатеринбург назвали 38% опрошенных, 55% не согласились с такой характеристикой. Технологичным город считают 40% жителей, 57% не готовы использовать это определение.

Кроме того, жители Екатеринбурга положительно отнеслись бы к появлению в городе роботов-доставщиков. Одним из главных преимуществ такой доставки горожане назвали возможность получать заказы в любую погоду.