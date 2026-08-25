Роботизация промышленности идет медленными темпами из-за пересмотра инвестиций

УрБК, Москва, 25.08.2026. Парк промышленных роботов в России в 2025 году вырос на 10,9%, до 21,9 тыс. единиц. Для достижения целевых показателей по роботизации к 2030 году необходимо дополнительно установить более 80 тыс. роботов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минпромторга.

По данным ведомства, в 2025 году плотность роботизации в России не изменилась и составила 29 роботов на 10 тыс. работников. При этом, согласно указу президента о национальных целях развития от 7 июня 2024 года, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по этому показателю. Для этого на каждые 10 тыс. работников должно приходиться 100 роботов.

Ранее сообщалось, что совокупный спрос на роботизацию в России может вырасти с 30 млрд руб. в 2025 году до 212 млрд руб. к 2030 году. Плотность роботизации при этом может увеличиться до 116 роботов на 10 тыс. работников.

В 2025 году в России также создали семь центров развития промышленной робототехники. В 2026 году планируется открыть еще 13 таких центров, в 2027 году — 10. В результате к 2030 году сеть должна насчитывать 30 центров.

Кроме того, Федеральный центр компетенций проводит технологический аудит предприятий на предмет возможностей роботизации. В прошлом году такой аудит прошли 120 предприятий в 45 регионах. В 2026 году планируется провести не менее 320 оценок, а до 2030 года — около 1,5 тыс.

Небольшой рост парка промышленных роботов связан в том числе со слабым спросом со стороны предприятий, считает директор практики стратегического и операционного консалтинга Kept Николай Чернецов. Среди основных препятствий для роста рынка старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Роман Руфов со ссылкой на собственное исследование называет стоимость и доступность финансирования, нехватку компетенций и интеграторов, а также неопределенность возврата инвестиций.

«При этом большинство проектов пока остаются небольшими и требуют индивидуальной интеграции — рынок еще не перешел к массовому внедрению типовых решений. Для ускорения роста нужны более стандартизированные сценарии, сильная интеграторская инфраструктура и готовность компаний масштабировать успешные пилоты», — считает Роман Руфов.

По его оценке, при сохранении текущих темпов Россия вряд ли достигнет цели по плотности роботизации. Рост парка на 10,9% означает увеличение примерно на 2,1 тыс. роботов за год. Чтобы дополнительно установить более 80 тыс. роботов в 2026–2030 годах, ежегодный прирост должен составлять около 16 тыс. единиц.