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«МегаФон» запустил 5G на Восточном экономическом форуме

Фото предоставлено пресс-службой оператора связи «МегаФон»

УрБК, Москва, 31.08.2026. «МегаФон» запустил бесплатную зону сети пятого поколения 5G на площадке X Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе оператора связи.

Сеть нового поколения покрывает ключевую площадку мероприятия — «Улицу Дальнего Востока», включая выставочные павильоны регионов, набережную бухты Аякс и интерактивные площадки. По данным компании, технология 5G позволила организаторам оперативно координировать работу в период подготовки к форуму. В дни ВЭФ-2026 гости и участники смогут использовать сеть для быстрого обмена данными, трансляции видео в высоком разрешении и работы с другими цифровыми сервисами, требующими высокой скорости интернета и минимальной задержки.

Для журналистов сеть позволит оперативно освещать события форума. Средняя скорость мобильного интернета в тестовой зоне на 20% выше, чем в сетях четвертого поколения, а пиковая может достигать 900 Мбит/с.

«Запуск 5G в рамках Восточного экономического форума подтверждает высокий потенциал дальневосточных территорий и их стратегическую важность для развития телеком-отрасли России. ВЭФ — одна из самых технологически продвинутых деловых площадок страны, где обсуждаются вопросы стратегического развития регионов, в том числе цифровой трансформации», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

ВЭФ проходит во Владивостоке на острове Русский с 2015 года. В этом году главная тема форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Деловая программа включает более 70 сессий, объединенных в тематические треки.

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