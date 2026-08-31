Аналитик заявил о подавленности рынка ипотеки в России

УрБК, Москва, 31.08.2026. Рынок ипотечного кредитования в России остается подавленным, число выданных кредитов в июле вернулось к минимальным значениям последних лет. Об этом сообщил аналитик в области недвижимости Михаил Хорьков в своем телеграм-канале со ссылкой на статистику Банка России.

Средняя рыночная ставка по ипотеке в июле составила 17,8%, по льготным программам — 5,5%. Просроченная рублевая задолженность по ипотеке превысила 250 млрд руб., увеличившись за два года в 3,5 раза. Темпы роста проблемной задолженности заметно превышают темпы увеличения ипотечного портфеля, отметил аналитик.

На фоне сокращения доли льготных кредитов снижается средний срок ипотеки. В июле 2026 года на рынке готового жилья он составил 23,4 года, на рынке строящегося жилья — 25,6 года.

Средний размер кредита также остается ниже прошлогоднего уровня. В сегменте готового жилья он составил 4,25 млн руб., что на 7,5% меньше показателя июля 2025 года. На рынке строящегося жилья средний размер ипотеки достиг 5,64 млн руб., снизившись за год на 2%.