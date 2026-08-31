Минтранс РФ усилит контроль за повреждениями самолетов на земле

УрБК, Москва, 31.08.2026. Минтранс РФ планирует расширить перечень индикаторов риска в гражданской авиации, по которым Ространснадзор сможет назначать внеплановые проверки. В список предлагается включить случаи столкновения самолетов с птицами и животными, а также повреждения воздушных судов на земле, следует из проекта поправок, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Согласно документу, индикатором риска станет выявление трех и более повреждений воздушных судов в результате столкновений с птицами или другими животными за 60 дней. Учитываться будут происшествия на аэродроме на всех этапах движения самолета — от разбега при взлете и набора высоты до захода на посадку и пробега после нее.

Необходимость этой меры в Минтрансе связывают с ростом числа сообщений о столкновениях самолетов с птицами. Их количество увеличилось с 941 в 2022 году до 1 848 в 2025 году. За пять месяцев 2026 года Росавиация зафиксировала 458 таких сообщений.

При этом единичное столкновение с птицей не будет автоматически свидетельствовать о нарушении со стороны аэропорта или авиакомпании. В Минтрансе подчеркнули, что именно систематичность подобных случаев может указывать на наличие проблем.

«При срабатывании индикатора риска надзорный орган проводит оценку ситуации и вправе принять решение о проведении контрольного мероприятия, в частности внеплановой проверки», — сообщили в Минтрансе.

В министерстве отметили, что при проверке будут устанавливать причинно-следственные связи и оценивать работу оператора аэродрома. В частности, речь идет о применении отпугивающих средств, контроле приаэродромной территории и соблюдении регламентов обслуживания техники.

Авиакомпании, опрошенные «Коммерсантом», связывают ухудшение орнитологической обстановки с неэффективностью аэропортовых служб, нехваткой персонала и оборудования. В аэропортах, в свою очередь, считают, что одной из причин роста опасности становится приближение жилой застройки к аэродромам. В частности, птиц могут привлекать расположенные рядом мусорные контейнеры.

Еще одним новым индикатором риска предлагается сделать повреждение самолетов при наземном обслуживании. Основанием для проверки станут два и более таких случая за 180 дней. Учитываться будут повреждения по вине операторов аэродромов, организаций, отвечающих за наземное, техническое и аэронавигационное обслуживание, а также самих авиакомпаний.

В качестве примера в Минтрансе приводят аэропорт Пулково, где число таких случаев выросло с двух в 2023 году до девяти в 2025 году.

В самом аэропорту заявили, что статистика не свидетельствует об изменении ситуации с наземным обслуживанием. По данным Пулково, при участии сотрудников оператора аэропорта в 2025 году произошло три инцидента против четырех годом ранее. В компании отметили, что это соответствует допустимому числу инцидентов согласно руководству по управлению безопасностью полетов Международной организации гражданской авиации (ICAO).

По словам главного редактора Avia.ru Романа Гусарова, в большинстве случаев повреждения самолетов на земле связаны с действиями служб буксировки, заправки и обработки багажа. По его мнению, усиление контроля может позволить более равномерно распределить надзор за участниками рынка.

Сейчас действующий перечень содержит восемь индикаторов риска. В частности, основанием для внеплановой проверки может стать выявление трех и более авиационных инцидентов за 90 дней либо отмена или перенос более чем на шесть часов пяти рейсов за три месяца из-за неисправности самолета или отказа авиатехники.

Источниками информации для учета индикаторов риска являются данные Росавиации, дежурно-диспетчерских служб и мониторинга открытых источников.