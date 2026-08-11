Авиакомпании с отечественными самолетами получат приоритет на международных рейсах

УрБК, Москва, 11.08.2026. Минтранс РФ предложил изменить правила допуска российских авиакомпаний к международным перевозкам. Перевозчики смогут получать дополнительные баллы за использование отечественных самолетов, выполнение внутренних рейсов и соблюдение сроков вылетов, следует из проекта приказа ведомства.

Согласно документу, максимальные пять баллов авиакомпания получит за 100% полетов на воздушных судах российского производства, выпущенных после 1 января 2009 года. При отсутствии таких самолетов баллы по этому критерию не начисляются.

Еще до пяти баллов предусмотрено за долю внутренних регулярных и чартерных перевозок. До 10 баллов перевозчик сможет получить за долю рейсов, выполненных с задержкой менее двух часов. При этом задержки из-за неподходящих погодных условий учитываться не будут. Также будет оцениваться загрузка пассажирских кресел: при показателе 100% авиакомпания получит пять баллов, при загрузке 70% и ниже — ноль.

Отдельно перевозчикам будут начисляться баллы за прохождение оценки добросовестности, которую Ространснадзор проводит для проверки соблюдения обязательных требований в сфере гражданской авиации. Минимальный результат, необходимый для претендента на международные перевозки, составит 39 баллов, максимальный — 100.

Новую систему планируется применять в случае, если на один международный маршрут претендуют несколько авиакомпаний. При этом Росавиация будет отдавать предпочтение перевозчику с более высоким результатом оценки.

«Такой подход позволит объективно оценить устойчивость авиакомпании и ее способность выполнять обязательства перед пассажирами», — пояснили в пресс-службе Минтранса.

Кроме того, Минтранс предлагает дополнить перечень оснований для отказа в допуске к международным перевозкам. В частности, основанием станут три и более неустраненных нарушения, выявленных в рамках государственного надзора, а также неисполненные предписания.Проект приказа находится на общественном обсуждении. Оно должно завершиться 20 августа.