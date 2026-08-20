Минтранс с 1 сентября изменит правила регулирования гражданской авиации

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Новые требования к безопасности на вертодромах, регистрации воздушных судов и проведению контрольных полетов вступят в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, пишут «Ведомости».

Одно из изменений касается аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов на вертодромах гражданской авиации. Новые федеральные авиационные правила устанавливают требования к подготовке соответствующих служб, их оснащению техникой, организации взаимодействия и действиям при чрезвычайных ситуациях. Документ также приведен в соответствие с международными стандартами ICAO.

Кроме того, с сентября изменится порядок формирования и ведения государственного реестра гражданских воздушных судов и процедуры их государственной регистрации. По данным Минтранса, новые правила направлены на повышение прозрачности учета воздушных судов и совершенствование регистрационных процедур.

Изменения также затронут порядок подготовки и выполнения контрольных полетов и облетов. Такая процедура проводится для проверки готовности воздушного судна к дальнейшей эксплуатации после технического обслуживания и ремонта, замены отдельных агрегатов, внесения изменений в конструкцию или длительного хранения.

Ранее сообщалось, что Минтранс подготовил пакет поправок в законодательство для усиления надзора за авиакомпаниями, судовладельцами и автобусными перевозчиками. В частности, предлагается ввести категорию «чрезвычайно высокого риска», которая будет автоматически присваиваться авиакомпаниям, осуществляющим коммерческие пассажирские перевозки. Также планируется изменить балльную систему оценки нарушений, увеличив максимальный штрафной балл с 20 до 40.

Кроме того, предлагается расширить перечень предметов контроля. Надзорные органы смогут проверять соблюдение условий, внесенных в реестр Минтранса, а также выполнение программ подготовки авиационного персонала.