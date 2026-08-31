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Об ухудшении состояния в сфере логистики в августе заявили более 29% компаний

Динамика индекса логистики остается отрицательной: значение индекса снижалось четыре месяца подряд: с апрельского 50,4 пункта до 41,9 пункта в августе. В последний отчетный период сокращение составило 2,1 пункта. Об этом говорится в исследовании «Индекс деловой среды» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Показатель состояния сферы логистики в целом снизился сразу на 3,3 пункта до 37,4 пункта. Если в июле об ухудшении ситуации заявила пятая часть опрошенных компаний, то в августе их доля выросла до 29,2%.

Ухудшение оценок в логистике в союзе связывают в том числе с сохраняющимся дефицитом топлива. Ограничения в поставке горючего, увеличение затрат на перевозку, сложности с соблюдением сроков доставки негативно влияют на условия российских компаний.

В то же время сводный индекс деловой среды в августе вырос на 0,9 пункта — до 43,3 пункта, прервав трехмесячный период негативной динамики. Однако показатель остается заметно ниже пограничной отметки 50 пунктов, что по-прежнему свидетельствует о значимом преобладании негативных оценок состояния деловой среды со стороны делового сообщества, говорится в исследовании.

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