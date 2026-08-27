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Специалисты «Россети» — МЭС Урала»заменили 1,4 тысячи изоляторов на магистральных ЛЭП Свердловской области

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Специалисты филиала ПАО «Россети» – «Магистральные электрические сети Урала» (МЭС Урала) установили 1,4 тыс. современных изоляторов на линиях электропередачи напряжением 220–500 кВ в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новые изоляторы отечественного производства изготовлены из закаленного стекла. Они отличаются длительным сроком службы и устойчивостью к химическим и атмосферным воздействиям, что особенно важно в условиях уральских морозов, достигающих –47 градусов. Такое оборудование обеспечивает надежное механическое крепление проводов к опорам и создает необходимый изоляционный промежуток.

Работы прошли наэнергообъектах, от которых зависит выдача мощности Нижнетуринской, Среднеуральской, Верхнетагильской, Рефтинской ГРЭС, Воткинской ГЭС и Белоярской АЭС.

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Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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