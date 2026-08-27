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В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по ул. Краснофлотцев до конца года

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по ул. Краснофлотцев (от ул. Донской до Шефской) — с 1 сентября по 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения маршрутов троллейбуса № 33 и автобусов №№ 41, 68 в указанный период тоже сохранятся. Так, троллейбус № 33 пройдет по улицам: Коммунистическая — Восстания — Фрезеровщиков — Таганская — Красных Командиров — Шефская — Краснофлотцев — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Педагогический университет.

Автобус № 41 в направлении конечной остановки Промышленный проезд проследует по улицам Таганская — Баумана — Шефская — Краснофлотцев. Отменяется остановка «Спортивная». В направлении конечной остановки «Заречный» по улицам: Краснофлотцев — Шефская — Баумана — Таганская — Краснофлотцев.

Автобус № 68 в направлении конечной остановки «Таганская» проследует по улицам: Краснофлотцев — Шефская — Баумана — Таганская.

В указанный период движение автотранспорта перенаправят по улицам: Краснофлотцев, Баумана, Шефская, Корепина, Таганская, переулок Изумрудный и Балаклавский тупик.

«Данные ограничения необходимы для работ по замене магистральных тепловых сетей», — объяснили в администрации и напомнили, что актуальная информация о действующих на территории города дорожных перекрытиях публикуется на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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