НБКИ: снижение ключевой ставки не оживило рынок розничного кредитования

УрБК, Москва, 27.08.2026. Снижение ключевой ставки с 14,25% до 14% годовых не оживило рынок розничного кредитования. Об этом заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Статистика НБКИ показывает, что в 2026 году выдача кредитов стабилизировалась на довольно низком уровне. Далеком от уровня первой половины 2024 года, то есть до мероприятий регулятора по охлаждению кредитного рынка, сказал эксперт.

«Очевидно, о восстановлении кредитного рынка речи пока не идет. Действительно, если сравнивать выдачу кредитов с 2025 годом, то формально розничное кредитование в этом году растет. Однако это лишь так называемый эффект низкой базы. Не будем забывать, что на вторую половину 2024–2025 годов пришелся обвал розничного кредитования, когда выдача кредитов упала в 2–2,5 раза. Поэтому сейчас темпы кредитования несколько выше, чем годом ранее, но по-прежнему в 1,5–2 раза ниже, чем в первой половине 2024 года. А это очень много», — объяснил А. Волков.

Он привел в качестве примера объем выданных потребительских кредитов в июле 2026 года, который составил 67% от аналогичного показателя июля 2024 года, объем лимитов по кредитным картам — 55%, по POS-кредитам — 65%, по автокредитам — 61%. Чуть лучше ситуация с ипотекой, но и то лишь потому, что в июле 2024 года выдача ипотеки упала почти в 3 раза по сравнению с предыдущим месяцем из-за окончания действия наиболее масштабных госпрограмм льготной ипотеки.

При этом если спрос на кредиты действительно зависит прежде всего от высоких ставок, то на силу «аппетита» банков к риску, помимо прочего, влияет ужесточение макропруденциальных лимитов в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Речь прежде всего идет об ограничении кредитования граждан с высоким ПДН (более 50%).

Поэтому сочетание этих факторов (низкие спрос и аппетит банков к риску) в настоящее время не позволяет говорить о начале полноценного восстановления розничного кредитования, объяснил А. Волков.