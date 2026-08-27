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ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения» за подозрительные операции

УрБК, Москва, 27.08.2026. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации ООО РНКО «Цифровые решения». Это следует из приказа, опубликованного сегодня на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неоднократными нарушениями федеральных законов и нормативных актов регулятора, а также требований в сфере ПОД/ФТ. В ЦБ отметили, что организация длительное время проводила подозрительные операции клиентов и не предоставляла достоверные сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Действенных мер по исправлению ситуации руководство и собственники не предприняли. «Полномочия исполнительных органов организации приостановлены, назначена временная администрация», — сообщил ЦБ.

На момент отзыва кредитная организация занимала 288-е место по активам в банковской системе РФ.

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