С начала года цены производителей на бензин выросли почти на 15%

УрБК, Москва, 27.08.2026. Цены производителей на бензин в РФ в июле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 4,7% после увеличения 6,9% в июне. Об этом говорится в материалах Росстата.

За январь–июль 2026 года цены промпроизводителей на бензин выросли в РФ на 14,9%. Как сообщалось ранее, потребительские цены на бензин в России в июле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,5% после того, как поднялись на 6,88% в июне 2026 года, повысились на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе.

Снижение цен производителей на нефть по Российской Федерации в июле 2026 года по сравнению с июнем 2026 года составило 27,1%. Тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом по стране за аналогичный период поднялись на 1,3%, отчиталось ведомство.