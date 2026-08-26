Спрос на рынке недвижимости в Екатеринбурге сместился в сторону вторички

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. В Екатеринбурге доля продаж вторичного жилья превысила объем реализации на первичке. Об этом на пресс-завтраке заявила директор компании «Этажи» в Екатеринбурге Ирина Мун.

По ее словам, за первое полугодие доля вторички в продажах превысила 50%, доля новостроек составляет 41-43%. Остальная доля распределилась по загородной недвижимости.

Ирина Мун уверена, что в Екатеринбурге нет угрозы ипотечного пузыря, так как власти контролируют объемы нового строительства. Несмотря на это, застройщики не будут снижать темпы строительства, сообщила Мун, уточнив, что в Екатеринбурге планируется реализовать 903 новых проекта. Александр Бабушкин, основатель компании «Этажи», добавил, что застройщики продолжат активно возводить новое жилье в течение следующих пяти лет.

«Рынок на ближайшие пять лет еще имеет запас. Вероятность того, что через три-четыре года у нас будет сокращение, аналитически уже есть, но из-за физической конкуренции этого не будет. У нас сейчас больше ста застройщиков в Екатеринбурге. Они все будут стараться бизнес развивать. Возможно, мы увидим новые инструменты продаж», — пояснил А. Бабушкин.