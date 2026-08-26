Екатеринбуржцы в первом полугодии чаще всего жаловались в центр защиты потребителей на ЖКУ

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. В Екатеринбурге около 70% всех обращений в муниципальный центр защиты потребителей (МБУ «Центр правозащиты») в I полугодии касались нарушений в сфере оказания услуг. Об этом заявила директор центра Янина Голубева, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Самое большое число жалоб по итогам полугодия приходится на сферу ЖКХ: 32% — на качество коммунальных услуг, 50% — на содержание общего имущества многоквартирных домов, 4% — на обращение с ТКО, 3% — на капитальный ремонт и 3% — на управление МКД. На втором месте — бытовые услуги: чаще всего жалуются на нарушение сроков выполнения работ (ремонт техники, изготовление мебели). Третью строчку занимают финансовые услуги — здесь есть системные проблемы, связанные с навязыванием дополнительных услуг и товаров.

Среди непродовольственных товаров лидером по претензиям стала мебель, на втором месте одежда и обувь, на третьем —бытовая техника, электроприборы и сотовые телефоны. Четвертое место заняли обращения по качеству автомобилей (почти 4%). Значительно выросло количество жалоб на приобретение лекарственных препаратов и БАДов (36 обращений), а также увеличилось число обращений по таким категориям, как оружие, растения, животные, косметика и парфюмерия. Отмечено снижение обращений, связанных с дистанционной продажей (маркетплейсы).

На сегодняшний день центр оказал 2 тыс. 438 консультаций, специалистами проведено 316 мероприятий по информированию населения: встречи с жителями и представителями бизнеса, лекции, семинары, мастер-классы. С начала года оформлено более 500 документов правового характера. Консультационная работа специалистов помогла потребителям избежать потерь на сумму 14,5 млн руб. (в 2025 году — 26 млн руб.). Порядка 90% претензий, предъявленных с помощью учреждения, разрешаются в досудебном порядке.

Я. Голубева также рассказала о профилактических проектах, реализуемых в этом году. Первый — короткие видеоролики с разъяснением законодательства для малого и среднего бизнеса. Второй проект стартует в новом учебном году — клуб «Потребитель и право», в котором примут участие школьники, студенты, преподаватели, представители власти, бизнеса и эксперты. Большой блок профилактической работы составляют встречи с жителями: продолжается реализация проекта «Активные старшие» совместно с городскими библиотеками, рассказала эксперт.