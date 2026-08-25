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Глава Белоруссии заявил о недоразумениях при разработке совместного с УЗГА самолета

УрБК, Москва, 25.08.2026. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Минске заявил о наличии сложностей в ходе реализации проекта совместного российско-белорусского легкого многоцелевого турбовинтового самолета ЛМС-192 «Освей». Этот проект республика разрабатывает совместно с Уральским заводом гражданской авиации в Екатеринбурге.

Глава государства поблагодарил российскую сторону за поддержку белорусских предприятий, особенно в автомобильной и авиационной отраслях. «Есть там некие недоразумения. Но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА». Он подчеркнул, что самолет необходим для общего рынка, а для Белоруссии проект станет возможностью освоить новые компетенции в промышленности, учитывая уже имеющийся опыт ремонта авиатехники.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке 19-местного «Освея» с российской стороны выступает АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), соисполнителем от Белоруссии назначено ОАО «558 АРЗ». Сертификация воздушного судна ожидается в конце 2029 года.

Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что стороны находятся на этапе согласования возможных дополнительных расходов на проект. По его словам, возникли определенные сложности с согласованием требований как гражданских, так и военных заказчиков еще на стадии эскизного проекта.

«Сейчас, когда мы закончим уже окончательно рабочую конструкторскую документацию, будет понятна ориентировочная стоимость продолжения этих работ. Как раз с белорусской стороной сейчас согласовываем, как будем делить возможные дополнительные расходы, вызванные новыми требованиями», — пояснил министр.

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