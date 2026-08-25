Креативный кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле отметил пятилетие при поддержке ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Креативный кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле отметил пятилетие своей деятельности. Пространство было создано в 2021 году при содействии компании ЕВРАЗ, министерства инвестиций и развития Свердловской области, областного фонда поддержки предпринимательства и городской администрации.

За это время компания ЕВРАЗ направила на запуск проекта и организацию совместных мероприятий 22,5 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия. Благодаря этой поддержке было отремонтировано здание кластера.

На его площадке прошли арт-резиденция 6-й Уральской биеннале современного искусства и музыкальная лаборатория CoLaba. Также стартовала образовательная программа «ЕВРАЗ: Люди будущего», ориентированная на старшеклассников. Сегодня в «Самородке» функционируют мастерские резидентов, занимающихся дизайном, живописью и разработкой цифровых продуктов.

Проект стал примером успешного взаимодействия бизнеса, власти и общественных инициатив, продолжая укреплять культурную и предпринимательскую среду города. Юбилейные торжества посетил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Он поздравил резидентов и гостей с праздником и вручил кластеру сертификат на приобретение профессионального светового оборудования.