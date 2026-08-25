Глава Екатеринбурга подвел итоги развития Академического района перед началом учебного года

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с педагогами Академического района в преддверии нового учебного года и подвел главные итоги развития системы образования. Об итогах встречи сообщает департамент инфорполитики Екатеринбурга.

По словам главы города, за последние пять лет в районе открыли шесть новых детских садов и три школы. Сейчас ведется строительство еще одной школы на 1 200 мест в квартале улиц Вавилова, Ландау, Лихачева и Рябинина. Доля молодых педагогов в районе превышает 30%, для них действуют программы наставничества и научно-методической поддержки. Результаты государственной итоговой аттестации также растут: в этом году 100 баллов на ЕГЭ получили семь выпускников по профильной математике, информатике, физике и литературе, а число медалистов увеличилось почти в два раза — с 59 в 2024 году до 95 в 2026-м. В 2024 году в районе появился загородный лагерь им. Аркадия Гайдара, который сейчас проходит реконструкцию и примет детей следующим летом.

Также Алексей Орлов отметил активное участие школ и детских садов в проектах инициативного бюджетирования. В 2025 году реализовано восемь инициатив: открылись шесть школьных музеев, посвященных истории России, строительству района и развитию медицины (в школах №№ 16, 19, 31, 123, 133 и 181), а также проекты «Орлята – дошколята» и цифровой среды в детских садах № 19 и № 39 соответственно.

За последние годы в районе существенно улучшена инфраструктура. В 2024 году начала работу десятиэтажная поликлиника № 3 ЦГКБ № 6, включающая отделение неотложной помощи, травмпункт, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, дневной стационар и женскую консультацию. Транспортная доступность также выросла: в декабре 2023 года запущена новая трамвайная ветка протяженностью более 4 км и маршрут № 1. С 1 августа 2026 года движение трамвая № 16 соединило Академический район с ЖБИ через проспект Ленина.

Активно развивается и спортивная среда. В 2026 году Дворец дзюдо и Академия тенниса приняли соревнования «Спартакиады народов России» по бадминтону, прыжкам на батутах, брейкингу и теннису. Две недели назад в микрорайоне Европейский (ул. Колокольная, 11в) открылась универсальная спортивная площадка с полями для мини-футбола и баскетбола, а также зоной уличных тренажеров. Зимой здесь будет заливаться каток. Кроме того, в 2025 году к 80-летию Победы благоустроили стелу «Воинам Широкореченцам», где зажгли «Огонь памяти» и восстановили орден Великой Отечественной войны.