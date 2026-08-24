В Екатеринбурге утверждены сроки приемки работ по благоустройству территории после земляных работ

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2026. В Екатеринбурге утверждены сроки приемки работ по благоустройству территорий после завершения земляных работ. Подписал соответствующее постановление глава города Алексей Орлов.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что документ устанавливает единые требования к организации и проведению приемки. Так, перечень уполномоченных лиц утверждается администрациями районов. Основанием для проведения приемки работ послужит письменное уведомление в администрацию района, на территории которого находится земельный участок, от лица, получившего разрешение на производство работ. Данное уведомление должно содержать реквизиты разрешения — в противном случае оно останется без рассмотрения, о чем заявителя проинформируют в течение одного рабочего дня после поступления уведомления в администрацию района.

«Сама процедура включает обследование участка и подписание акта приемки либо подготовку мотивированного отказа. Решение принимается уполномоченным лицом не позднее трех рабочих дней с момента поступления уведомления. Если заявитель устранил нарушения, указанные в отказе, приемка проводится повторно», — рассказали в департаменте.

В конце июля глава города Алексей Орлов на коллегии горадминистрации, заслушав доклад профильного департамента, поручил пересмотреть нормативы благоустройства из-за срыва сроков восстановления после земляных работ. По словам главы Екатеринбурга, развитие инженерной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений развития города. Однако восстановление территорий после проведения работ должно происходить значительно быстрее, сказал А. Орлов.