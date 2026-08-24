УрБК, Екатеринбург, 24.08.2026. В Екатеринбурге снесут незаконно возведенные гаражи в полосе отвода железной дороги. С таким требованием выступила Свердловская транспортная прокуратура по итогам проверки соблюдения требований земельного законодательства при содержании полосы отвода железной дороги.

В пресс-службе ведомства сообщили, что незаконно возведенные шесть металлических гаражей обнаружены в районе станции Исток Свердловской железной дороги на земельном участке в полосе отвода железной дороги в границах Екатеринбурга.

«В целях обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта и освобождения земельного участка транспортный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями к балансодержателю инфраструктуры и фактическим пользователям возведенных построек об их демонтаже. Октябрьским районным судом города Екатеринбурга требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.