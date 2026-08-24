ЕВРАЗ НТМК внедряет машинное зрение для производства колес и бандажей

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2026. В колесобандажном цехе (КБЦ) ЕВРАЗ НТМК автоматизирована система распознавания маркировки колес и бандажей. Инвестиции в проект составили более 7,2 млн руб., экономический эффект оценивается порядка 9 млн руб. ежегодно.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что техническое решение, реализованное на базе машинного зрения, повышает эффективность производства и снижает долю ручных операций сотрудников. Конструктивные ограничения прежней установки не позволяли работать с бандажами и отдельными видами клеймления, часть номеров изделий вносилась в систему с участием оператора. Новая система на участке термической обработки способна распознавать до 400 тыс. колес в год.

«Техническое решение — результат работы технологического персонала КБЦ, специалистов технической дирекции, дирекции по информационным технологиям, экспертов ЕвразТехники. Оборудование в автоматическом режиме распознает горячую маркировку и передает ее в базу данных, где формируется цифровой паспорт изделия. В нем фиксируется весь жизненный цикл — параметры проката, термической и механической обработки, результаты выходного контроля и отгрузка потребителю. Данные хранятся в течение всего срока службы колеса», — рассказали в пресс-службе.

Внедрение системы проходит в рамках цифровой трансформации производственных процессов ЕВРАЗа. Сейчас оборудование находится на этапе опытной эксплуатации.