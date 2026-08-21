Розничные цены на гречку в России выросли на 11,2%

УрБК, 21.08.2026. В середине августа 2026 года розничная цена достигла 85,6 рубля за килограмм, увеличившись на 11,2% в годовом выражении. Об этом пишет «Коммерсант».

Основной причиной удорожания стало сокращение посевных площадей и падение урожайности из-за летней засухи в Алтайском крае, на который традиционно приходится половина российского сбора. Валовый сбор гречихи в 2026 году составит около 800 тыс. тонн. Это на 50–100 тыс. тонн меньше, чем требуется для покрытия внутреннего потребления и экспортных обязательств. Для сравнения, в 2024 году урожай в России упал на 18,2% (до 1,21 млн тонн), а в 2025-м — еще на 23,5% (до 926 тыс. тонн).

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов отмечает, что фундаментальной причиной сокращения предложения стало изменение структуры посевов: в 2026 году под гречиху занято 751 тыс. га против 1,1 млн га в 2024 году. Аграрии массово перераспределяют земли в пользу более маржинальных масличных культур, рентабельность которых в прошлом году достигала 39,8% против 4,1% у гречихи. Оптовые цены растут опережающими темпами. По данным Росстата, в июне стоимость крупы у производителей увеличилась на 20,2% год к году, а средняя оптовая цена к середине июля подскочила до 41,9 тыс. рублей за тонну (+43%).