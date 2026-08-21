УрБК, Москва, 21.08.2026. Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату заказов в цифровых рублях. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителей цифровых платформ.

Так, Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов.

В свою очередь в Wildberries сообщили, что «действуют в соответствии с требованиями Банка России и действующими нормативными актами».

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Операции с ним пока доступны только участникам пилота. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина ранее сообщала, что все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября.

Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн руб., постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения — на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Также регулятор реализовал возможность оплаты цифровыми рублями в интернете, поэтому маркетплейсы смогут запустить у себя оплату товаров таким способом.